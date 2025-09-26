Burriana finaliza los trabajos de poda y retirada de material seco en el Clot para la prevención de incendios.

El Ayuntamiento de Burriana ha finalizado los trabajos de poda y retirada de árboles secos y maleza en el camino Las Salinas, en el entorno de El Clot. Estas actuaciones, que se han extendido durante varias semanas, han sido ejecutadas por la empresa adjudicataria de los trabajos, y se enmarcan dentro de las medidas para la prevención de incendios en el término municipal.

Las labores se han centrado en reducir la carga de combustible altamente inflamable, como ramas caídas y maleza seca, creando además cortafuegos naturales para minimizar el riesgo de posibles incendios y mejorar la imagen de este entorno natural único.

La financiación de estos trabajos ha sido posible gracias a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con una inversión de aproximadamente 10.000 euros, a través de la concesión directa de una subvención en el marco del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales.

Además de la prevención directa del fuego, la limpieza de esta vial mejora significativamente el acceso a los equipos de emergencia, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva en caso de alguna eventualidad. Asimismo, al disminuir la velocidad de propagación de un posible incendio, se garantiza una protección más efectiva tanto para las propiedades como para las fincas agrícolas colindantes.