Burriana finaliza la instalación de las aulas provisionales del CEE Hortolans, garantizando el inicio del curso escolar

Las aulas temporales permitirán la continuidad de la actividad educativa mientras se lleva a cabo la reforma integral del centro, un proyecto con un plazo de ejecución estimado de 15 meses. La obra, valorada en 2.140.356,90 euros y financiada por la Generalitat Valenciana a través del programa Edificant, será ejecutada por la UTE adjudicataria compuesta por ADDA OPS, Falomir Obras y Servicios y Pavasal.

El proyecto de reforma contempla una renovación completa de las instalaciones. Se sustituirán las ventanas actuales por nuevas carpinterías de PVC con protecciones solares, lo que mejorará el aislamiento térmico y reducirá el consumo energético. En cuanto a las infraestructuras, se modernizarán las redes de saneamiento, fontanería, electricidad e iluminación, y se reforzará la protección contra incendios con la instalación de bocas de incendio equipadas (BIE) y la construcción de dos escaleras de emergencia.

En el interior, se reformarán los núcleos de baños y vestuarios para garantizar la accesibilidad universal. También se renovará el acceso principal y el vestíbulo, y se instalarán puertas antiatrapamiento en todas las aulas y zonas comunes. La intervención incluye la sustitución de la cubierta del gimnasio y la reparación de filtraciones. Además, se remodelará la cocina y se construirá un nuevo taller de cocina que funcionará como espacio de formación para el alumnado.

El Ayuntamiento de Burriana ha acondicionado tres parcelas privadas frente al Centro de Salud para crear una nueva zona de aparcamiento con capacidad para unos 80 vehículos, lo que ayudará a mitigar el impacto en la movilidad en la zona.