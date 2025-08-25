Burriana disfrutará el 29 de agosto de la primera edición de la Entrada de Peñas Infantil

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la Concejalía de Fiestas, ha anunciado que el próximo 29 de agosto a las 19.00 h, arrancará en la plaça 9 d'Octubre de la capital de la Plana Baixa la primera edición de la Entrada de Peñas Infantil. Un evento adaptado para los más pequeños, que seguirá el itinerario habitual y que contará con charanga y animación infantil, pero que, a diferencia de la versión adulta, prescindirá del elemento del agua.

Una iniciativa novedosa que marcará el inicio de una programación muy completa y variada para los más pequeños durante todas las fiestas de la Misericordia 2025. Talleres, música, teatro, magia, actividades taurinas y tradicionales llenarán de diversión las calles de Burriana, del 29 de agosto al 13 de septiembre, con especial atención en actividades pensadas y dirigidas para los niños y sus familias.

Tras la semana grande de las Fiestas de la Misericordia celebradas en honor a la patrona de la capital de la Plana Baixa, por segundo año consecutivo, se cerrarán las actividades infantiles, el sábado 13 de septiembre, a las 18:45 h, con la celebración de la tradicional Batalla de Flores, acompañada de un 'pa i porta' y múltiples actividades para niños y niñas.

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que "la programación de fiestas de este año lo tiene todo para que nadie se quede en casa. Nos hemos volcado en ofrecer una experiencia inolvidable para todos, con especial atención en los niños, como demuestra la organización de la primera Entrada de Peñas para que ellos también sientan la magia de nuestras tradiciones". Al respecto, Boix, ha añadido que la primera edición de Entrada de Peñas Infantil está pensada para que puedan participar "familias con niños de todas las edades, incluso con carritos, al prescindir del agua, lo que garantiza su comodidad y seguridad".

La concejal de Fiestas ha subrayado que "queremos que Burriana sea el punto de encuentro de todas las familias, atrayendo a visitantes de otros municipios para que vivan y compartan con nosotros lo mejor de nuestra cultura".