Burriana celebra la San Silvestre por segundo año consecutivo con nuevos premios y animaciones para disfrutar en familia

La popular carrera navideña, de carácter popular y familiar que se recuperó el año pasado tras siete años sin celebrarse, regresa a la programación deportiva y festiva del municipio con la finalidad de fomentar la participación ciudadana y el deporte en un ambiente festivo.

La jornada deportiva tendrá lugar el próximo domingo 28 de diciembre y se dividirá en dos modalidades. A las 11:00 horas comenzará la carrera absoluta de 5 kilómetros, abierta a la participación de personas a partir de 15 años. Posteriormente, a las 12:00 horas, se celebrarán las carreras infantiles, diseñadas como una actividad no competitiva para los participantes nacidos hasta el año 2011.

Aunque la participación no exige ir disfrazado, se anima a los competidores a acudir con atuendos festivos para optar a los premios especiales que se entregarán para fomentar un ambiente animado y creativo. Se contará con galardones para el Mejor Disfraz Masculino, Femenino e Infantil, así como para el Mejor Disfraz de Grupo y el Grupo más numeroso.

Además de las carreras, el evento contará con actividades infantiles y animación a lo largo del recorrido para amenizar la jornada y asegurar una atmósfera festiva y única para todos los asistentes.

Quienes deseen participar podrán formalizar su inscripción de forma gratuita a través de la plataforma https://www.free-run.es/carreras2