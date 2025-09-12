BURRIANA

Burriana cambia de ubicación la cena de la Batalla de Flores para poder acoger a los 2.300 participantes

Este sábado 13 de septiembre, Burriana celebra la tradicional Batalla de Flores con la participación de 24 carrozas, y las 19 comisiones falleras. La cita se convierte en toda una fiesta para vecinos y visitantes y de mucho color ya que se convierte en una guerra de confeti entre el público y los participantes. Conoce más de detalles con Paloma Boix, concejala de Fiestas en Onda Cero Vila-real.

Burriana

