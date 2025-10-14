Burriana arranca la V edición de los Bonos Comercio para incentivar las compras de proximidad

El Ayuntamiento de Burriana ha aprobado, mediante decreto de la Alcaldía, las Bases Reguladoras de la Campaña Bonos Comercio de la V edición en la capital de la Plana Baixa. Una iniciativa que tiene como objetivo incentivar el consumo de la ciudadanía en los comercios locales y otros establecimientos de diversos sectores en el municipio.

La campaña se financiará con cargo del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2025, con una inversión de 100.000 € y como en ediciones anteriores, la gestión se realizará a través de una entidad colaboradora, la Confederació d'Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana, Confecomerç-CV. Esta iniciativa aportará 84.400 euros en los negocios que participan, lo que se convertirá en una inyección directa de 168.800 euros en los establecimientos de Burriana.

La campaña pone en circulación una serie de bonos de diferentes cuantías: 20, 50, 100 y 200 euros. Los consumidores, en el momento de comprar los bonos, pagarán el 50% de su valor nominativo, siendo el otro 50% el importe de la subvención directa municipal para incentivar y apoyar al comercio de Burriana.

Serán beneficiarias de esta campaña las personas físicas mayores de 18 años empadronadas en Burriana a la fecha de aprobación de las bases. Con la finalidad de alcanzar el mayor número posible de personas beneficiarias, se establece el límite máximo de subvención por persona en 100 €.

Los bonos se podrán comprar al precio del 50% de su valor a través de la plataforma de venta on-line que habilitará a este efecto la entidad colaboradora. Es necesario estar en posesión de una tarjeta bancaria para la compra on-line.

La adquisición de bonos por la ciudadanía y la realización de las compras en los establecimientos adheridos se desarrollará del 20 al 27 de octubre de 2025, ambos incluidos. Se establece un lugar físico de atención personalizada para aquellas personas que encuentren dificultades en la compra de bonos en el Edificio de la Cámara Agraria, c/ Comunidad de Regantes 1. En este emplazamiento, se realizará el asesoramiento físico de la compra de los bonos, en horario de 9h a 14h el día 20 de octubre y será indispensable el pago con tarjeta bancaria.

Los consumidores que hayan adquirido los bonos presentarán el número identificador del bono como pago de la compra que realicen en cualquiera de los establecimientos adheridos. Solo se podrá utilizar un bono por compra y cada bono ha de utilizarse por su importe total en una sola vez. Los bonos no gastados quedarán sin efecto a las 00:00 h del día 28 de octubre de 2025.

Podrán participarde manera gratuita los comercios con un local permanente abierto al público en Burriana, con un máximo de 10 trabajadores de alta el día 31 de diciembre de 2024, que cumplan los requisitos de actividad comercial detallados en las bases y se adhieran a la campaña en el plazo establecido. La solicitud de adhesión y participación se formalizará telemáticamente en la página web de la campaña y el plazo para la formalización de las adhesiones de los establecimientos comienza el próximo 15 de octubre y se mantiene hasta fin de campaña.