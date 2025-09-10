Burriana adjudicará en pleno el reinicio de las obras del nuevo IES Jaume I por más de 16 millones de euros

El Ayuntamiento de Burriana llevará al pleno municipal de este jueves la adjudicación del contrato para el reinicio de las obras del nuevo IES Jaume I, una de las infraestructuras educativas más esperadas por la ciudadanía. La propuesta de adjudicación ha recaído en la mercantil Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU, que ha obtenido la mejor puntuación en el proceso de licitación.

El contrato contempla una inversión de 16.198.593,43 euros, con un plazo máximo de ejecución de 20 meses y un periodo de garantía de dos años, siempre bajo las condiciones fijadas en el pliego. La previsión municipal es que las obras puedan reiniciarse en el mes de octubre con la firma del acta de replanteo.

La adjudicataria forma parte de un grupo empresarial con más de 30 años gestionando obras y servicios, como es Grupo Ozono Global, y cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos educativos y de gran envergadura, como el IES Felipe IV de Yecla (Murcia), la Escuela Infantil La Murada en Orihuela (Alicante) o la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, actualmente en ejecución.

El nuevo instituto, cofinanciado por la Generalitat Valenciana a través del programa Edificant, contará con una inversión global de 22.175.765,52 euros. El diseño del centro, elaborado por Santatecla Arquitectos, SLP, incluye la optimización de la luz natural, la instalación de placas fotovoltaicas, iluminación LED, un sistema de climatización eléctrica y recogida de aguas pluviales. Con estas características, el futuro IES Jaume I se convertirá en un referente de sostenibilidad y calidad educativa en la comarca de la Plana Baixa, dando respuesta a las necesidades de los más de 1.200 alumnos que actualmente cursan sus estudios en barracones.