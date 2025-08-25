El Ayuntamiento de Vila-real abona la nómina de agosto con servicios extraordinarios y productividad

El Ayuntamiento de Vila-real ha abonado, de forma anticipada, la nómina correspondiente al mes de agosto, incluyendo los servicios extraordinarios y la productividad, con fecha del 22 de agosto. De este modo, se da cumplimiento al compromiso adquirido en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado mes de julio.

Los servicios extraordinarios presentados correctamente antes del 30 de junio se han abonado por un importe total de 180.147 €. En cuanto al complemento de productividad, que asciende a 624.790 €, se ha abonado a la mayoría de los departamentos hasta el mes de marzo de este año, excepto en departamentos esenciales como Policía Local, Servicios Públicos y Protección Civil, entre otros, que tienen liquidada la productividad hasta el mes de mayo.

La concejala de Recursos Humanos, Sabina Escrig, ha explicado que se está trabajando para que el pago del siguiente trimestre pueda efectuarse en el mes de octubre.