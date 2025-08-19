El Ayuntamiento de Peñíscola colabora en la promoción del sector pesquero local

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha firmado hoy el convenio de colaboración con la Cofradía de Pescadores San Pedro de la localidad. A través de este compromiso, el Ayuntamiento respalda a la entidad en sus acciones de promoción del pescado fresco de lonja, así como en la adquisición de envases de cubetas de plástico reutilizables para el transporte de pescado y etiquetas de pescado fresco de la lonja de Peñíscola.

“Nuestro compromiso con ladinamización del sector es total, apostamos por la promoción del pescado de la lonja de Peñíscola a través de convenios de colaboración, así como con la adquisición y mejora de los materiales y equipamientos de seguridad e identificación del pescado , entre otras cuestiones", ha detallado Martínez, que ha trasladado su respaldo y apoyo al sector al propio Patrón Mayor, Rafael Simó, junto a quien ha suscrito el convenio.