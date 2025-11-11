El Ayuntamiento de Onda abre este viernes las preinscripciones para la Escoleta de Nadal

El Ayuntamiento de Onda abrirá el viernes 14 de noviembre el plazo de preinscripción para la Escoleta de Nadal 2025, una iniciativa municipal que combina diversión, aprendizaje y conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

El programa, dirigido a niños y niñas de Onda en edad escolar, se desarrollará en el CEIP Miralcamp, del 23 de diciembre al 5 de enero, con horario de 9.00 a 13.00 h y servicios de acogida matinal de 7.30 a 9.00 h, y vespertina de 13.00 a 14.30 h.

Las tarifas se mantienen un año más a precios asequibles: 28,80 euros la matrícula general, con bonificaciones para el segundo hermano (23,04 €) y para familias numerosas, monoparentales, de acogida o educadores (21,60 €).

Del 14 al 21 de noviembre, las familias podrán formalizar la preinscripción de forma telemática, a través de la web municipal (onda.es); o presencialmente, en la tercera planta de la Casa de la Cultura (calle Balmes, 2), los días lunes 17, en horario de mañana y tarde y, miércoles 19 de noviembre, en horario de tarde.

El listado de admitidos se publicará a partir del 26 de noviembre en la web del Ayuntamiento, y el periodo de matrícula estará abierto del 28 de noviembre al 5 de diciembre, tanto de forma telemática como presencial en el Servicio de Atención y Tramitación.