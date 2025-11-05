El Ayuntamiento de Nules convoca dos líneas de ayudas para dinamizar la economía local

El Ayuntamiento de Nules destina 25.000 euros a aquellas empresas o industrias del municipio que contraten a personas desempleadas de Nules, con el objetivo de incentivar la contratación por parte de las empresas y favorecer el empleo estable y de calidad para los vecinos de la localidad.

La cuantía máxima que se otorgará a la empresa por cada persona contratada será de 3.000 euros. La contratación indefinida inicial tendrá un importe de 1.500 euros, y por cambio de contrato para formación y aprendizaje o prácticas en personal indefinido la cuantía será de 1.000 euros. Además, habrá una bonificación adicional de 500 euros por la contratación de personas desempleadas de larga duración de colectivos como personas con diversidad funcional igual o superior al 33%, personas mayores de 50 años, personas sin experiencia laboral, o personas mayores de 18 años en riesgo de exclusión social.

Uno de los principales requisitos de las personas desempleadas para que puedan ser contratadas es estar empadronadas en Nules durante un periodo mínimo de 12 meses previos a la contratación.

El consistorio también se ha convocado otra línea de ayudas económicas para el fomento del emprendimiento y la activitat económica en Nules. En este sentido, se destina un total de 15.000 euros para promover la creación de nuevas empresas con el fin de ayudar a las personas emprendedoras a sufragar los gastos relacionados con la puesta en marcha e inicio de una nueva actividad en el municipio.

La cuantía correspondiente a la suma de los conceptos subvencionables será como máximo de 2.000 euros que podrá incrementarse hasta 1.000 euros más si el negocio se ubica en el centro histórico de Nules, conocido como la vila, en Mascarell o en la Playa de Nules.

El plazo para presentar solicitudes es desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 1 de diciembre del año 2026, y el modelo de solicitud de cada una de las subvenciones se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Nules https://nules.sedelectronica.es. No obstante, para cualquier consulta se puede contactar con la Agencia de Desarrollo Local (ADL) del Ayuntamiento de Nules.