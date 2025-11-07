El Ayuntamiento de Moncofa moderniza con luz LED 13 sectores de alumbrado público.

Las luces LED iluminan mayoritariamente las avenidas, calles y plazas de Moncofa. La transformación completa la experimentará el municipio de la Plana Baixa mediante un proyecto que cambiará el 100 % de la iluminación, asegurando el uso de esta eficiente iluminación del callejero en todas las zonas del casco urbano.

El Ayuntamiento de Moncofa ha anunciado la licitación de un proyecto valorado en 678.100, 43 euros financiados a través de una subvención otorgada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Mediante esta nueva actuación se ejecutará al completo un plan integral de modernización energética que se inició años atrás, para alinear conceptos de sostenibilidad energética y la reducción del uso energético dedicado a la iluminación de la localidad costera.

La renovación se llevará a cabo en 13 sectores de alumbrado público sobre zonas como Belcaire Nord, l'Estanyol, Palafangues o la Ronda, donde se instalarán equipos de alumbrados nuevos como farolas, postes o lámparas. "Conseguiremos renovar el pueblo al 100 %, un logro que supondrá un beneficio no solo energético, sino también económico.