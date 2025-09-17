ALMASSORA

Ayuda escolar para aliviar el gasto económico a las familias de Almasora con la 'Vuelta al Cole'

Y también para ayudar a los comercios locales, librerías y papelerías, a un ingreso extra con la vuelta a las aulas. Es el doble objetivo de una iniciativa que por segundo año consecutivo ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Almassora. Con el concejal de Educación, Vicente Blay, conocemos más detalles de una ayuda que destina el consistorio de 18.000 euros a los seis centros escolares del municipio.