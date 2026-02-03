El Auditorio de Castellón inaugura el nuevo ciclo de flamenco con Kiki Morente

Kiki Morente, hijo del maestro Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, es una de las voces destacadas de la nueva generación flamenca. Su propuesta fusiona la raíz profunda del flamenco con una sensibilidad contemporánea, conquistando escenarios dentro y de España y fuera, incluyendo los Estados Unidos.

Nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy y con una exitosa carrera, Kiki ha conseguido combinar respeto por las tradiciones con un lenguaje renovador, invitando el público a un viaje sonoro y emocional a través de sus éxitos.

‘Flamenco en el Auditorio’ programará mensualmente una propuesta del género, empieza esta semana con Kiki Morente y continuará el 28 de febrero con María Terremoto y el 21 de marzo con Tomatito Quinteto.

Las entradas para los conciertos del ciclo ya están disponibles en taquilla online y en las taquillas físicas.