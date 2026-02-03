CASTELLÓN

El Auditorio de Castellón inaugura el nuevo ciclo de flamenco con Kiki Morente

El Auditorio de Castelló inaugura esta semana el ciclo ‘Flamenco en el Auditorio’ con el concierto de Kiki Morente el sábado 7 de febrero, a las 19:30 horas, en la sala de cámara M. Babilonio.

Kiki Morente, hijo del maestro Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, es una de las voces destacadas de la nueva generación flamenca. Su propuesta fusiona la raíz profunda del flamenco con una sensibilidad contemporánea, conquistando escenarios dentro y de España y fuera, incluyendo los Estados Unidos.

Nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy y con una exitosa carrera, Kiki ha conseguido combinar respeto por las tradiciones con un lenguaje renovador, invitando el público a un viaje sonoro y emocional a través de sus éxitos.

‘Flamenco en el Auditorio’ programará mensualmente una propuesta del género, empieza esta semana con Kiki Morente y continuará el 28 de febrero con María Terremoto y el 21 de marzo con Tomatito Quinteto.

Las entradas para los conciertos del ciclo ya están disponibles en taquilla online y en las taquillas físicas.

