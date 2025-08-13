La “Associació Cultural de Moros i Cristians” de Peñíscola, celebrará la “Entraeta de San Roc”

“La Entraeta de San Roc”, nace para celebrar el día del patrón de la Ciudad, San Roque y consistirá en un “pasacalle o desfile informal” por las calles de la Ciudad, donde las escuadras desfilaran al ritmo de marchas moras y cristianas y cuyo inicio será a las 21h.

Este evento supone un aperitivo festivo para dar a conocer a turistas y visitantes las fiestas de Moros y cristianos, que se celebraran los días 19,20 y 21 de septiembre.

Este año 2025, con la conmemoración del 40 aniversario de la Asociación Cultural de Moros y cristianos, las Fiestas de Moros y cristianos, van a estar repletas de actos y actividades para completar los desfiles, y celebrar así, su cuarenta aniversario.