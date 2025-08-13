Peñíscola

La “Associació Cultural de Moros i Cristians” de Peñíscola, celebrará la “Entraeta de San Roc”

El día 16 de agosto, festividad de San Roque, la Asociación organiza, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, un aperitivo festivo anunciando las fiestas de Moros y Cristianos.

“La Entraeta de San Roc”, nace para celebrar el día del patrón de la Ciudad, San Roque y consistirá en un “pasacalle o desfile informal” por las calles de la Ciudad, donde las escuadras desfilaran al ritmo de marchas moras y cristianas y cuyo inicio será a las 21h.

Este evento supone un aperitivo festivo para dar a conocer a turistas y visitantes las fiestas de Moros y cristianos, que se celebraran los días 19,20 y 21 de septiembre.

Este año 2025, con la conmemoración del 40 aniversario de la Asociación Cultural de Moros y cristianos, las Fiestas de Moros y cristianos, van a estar repletas de actos y actividades para completar los desfiles, y celebrar así, su cuarenta aniversario.

