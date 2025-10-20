Arrancan las Jornadas Gastronómicas de la Olla de la Plana con un evento de cocina en vivo

LEER MÁS El chef Ricard Camarena vuelve a Vila-real para dar inicio a las jornadas de la Olla de la Plana

Cocineros con estrella Michelin visitan Vila-real para participar en el evento que inaugura las Jornadas de la Olla de la Plana en el teatro Tagoba. Bajo la coordinación del reconocido chef valenciano, Ricard Camarena, varios expertos de la cocina como Miguel Barrera, Elena Lucas o Jeroni Castell, han elaborado en directo para el público asistente su propia olla de la plana.

La jornada de inauguración, de uno de los eventos gastronómicos más importantes del año en Vila-real, sigue esta tarde con el concurso nacional de la olla de la plana en la plaza de la Vila a partir de las 19h. Tras el concurso, se repartirán alrededor de 1.200 ollas a los vecinos y vecinas que se acerquen al acto.

Cabe recordar que el próximo noviembre arrancan las jornadas en las que participan 19 restaurantes de Vila-real, que van a elaborar incluir en sus cartas la tradicional olla pero con el toque personal de cada cocinero.