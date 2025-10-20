VILA-REAL

Arrancan las Jornadas Gastronómicas de la Olla de la Plana con un evento de cocina en vivo

El teatro Tagoba ha sido el escenario este lunes 20 de octubre de la 'Cuina en Viu', el evento que da inicio de las Jornadas de la Olla de la Plana.

Alicia Llop

Vila-real |

La 'Cuina en Viu' en el Teatro Tagoba de Vila-real.
La 'Cuina en Viu' en el Teatro Tagoba de Vila-real. | Ayuntamiento de Vila-real

Cocineros con estrella Michelin visitan Vila-real para participar en el evento que inaugura las Jornadas de la Olla de la Plana en el teatro Tagoba. Bajo la coordinación del reconocido chef valenciano, Ricard Camarena, varios expertos de la cocina como Miguel Barrera, Elena Lucas o Jeroni Castell, han elaborado en directo para el público asistente su propia olla de la plana.

La jornada de inauguración, de uno de los eventos gastronómicos más importantes del año en Vila-real, sigue esta tarde con el concurso nacional de la olla de la plana en la plaza de la Vila a partir de las 19h. Tras el concurso, se repartirán alrededor de 1.200 ollas a los vecinos y vecinas que se acerquen al acto.

Cabe recordar que el próximo noviembre arrancan las jornadas en las que participan 19 restaurantes de Vila-real, que van a elaborar incluir en sus cartas la tradicional olla pero con el toque personal de cada cocinero.

