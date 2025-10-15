DÍA DE LA MUJER RURAL

Ángeles Gómez: "La mujer lleva históricamente el peso en los medios rurales, no queremos ser más pero tampoco menos"

El Grupo de Acción Local Palancia Mijares conmemora el Día de la Mujer Rural con el ciclo de Cine y Mujer Rural del ministerio de Agricultura, y que recorrerá 10 municipios del interior de Castellón, desde este miércoles y hasta el 18 de noviembre con la proyección de la película 'Tierra Baja'. La gerente del GAL Palancia Mijares, Ángeles Gómez, ha puesto en valor el papel de la mujer en los pueblos rurales del interior, en una entrevista en Onda Cero Vila-real.

