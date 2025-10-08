BURRIANA

Los alumnos y las alumnas del Centre Municipal de les Arts de Burriana brillan en Disneyland París

Un total de 75 alumnos junto a sus familias y personal del centro visitan Disneyland París, para mostrar su arte por las calles del país de la magia.

Burriana |

El Centre Municipal de les Arts de Burriana ha llevado su arte hasta el parque Disneyland París gracias a una expedición artística formada por más de 70 alumnos y que han participado dentro del programa Disney Performing Arts.

La formación artística ha abierto el tradicional desfile del parque temático interpretando un repertorio de pasodobles valencianos , formado por “Els Poblets”, “Educandos” y “Amparito Roca”. Además, las notas de “La Marxa de la Ciutat”, himno representativo de Burriana, han sonado con fuerza en Disneyland París.

La directora del centro burrianense, Ana Llopis, explica las sensaciones vividas con el proyecto Disney Performing Arts: “Sin duda, podemos decir que hoy hemos vivido un día mágico con momento que quedarán para siempre en el recuerdo del alumnado, el profesorado y las familias. Ha sido impresionante vivirlo y, sin duda, está es la primera actuación en Disney, pero por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que no sea la última”.

En el desfile musical el alumnado de Balls Tradicionals Valencians y del Taller Coreográfico de Danza Española, también han actuado dentro del proyecto, en concreto en el programa Disney On Stage. De este modo, el público del Videopolis Theatre de Disneyland París han disfrutado de un espectáculo de danza que ha combinado folklore y flamenco a partes iguales.

