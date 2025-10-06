Almassora vive un lunes de emoción con la visita de la reina de las fiestas y las autoridades a las residencias de personas mayores

Almassora vive una mañana festiva muy especial con la visita de la reina de las fiestas, Sara Benet, junto a su corte de honor, y la alcaldesa de Almassora, María Tormo, y otros integrantes de la corporación municipales a las dos residencias de personas mayores que hay en la localidad la residencia municipal Vicente Vilar Morellá y a la residencia María Rosa Molas.

Durante la semana de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser, en la residencia municipal, que celebra su 24º aniversario se están organizando multitud de actividades para los usuarios. Justo este lunes se ha inaugurado el Piano viu de l’Associació Ciutat Feliç y ha actuado la cantante local Raquel López Soler.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas los aficionados taurinos tienen una cita en la Vila, con la suelta de dos toros, de las ganaderías de Montalvo y otro de Zalduendo, patrocinados por la peña Gent del Bou. Ambos astados se embolarán, a partir de las 23.30 horas, en la plaza Mayor y en la Picaora.

También por la tarde, a las 18.30 horas, habrá actividades infantiles en la plaza España. A las 20.00 horas, habrá demostración de repostería organizada por la Asociación de Amas de Casa en los Salones de Caixalmassora.