Almassora vive este martes una jornada taurina con la presencia de toros de Zalduendo

Este martes 7 de octubre se exhibirán dos astados de Zalduendo, que protagonizaron el vibrante encierro de cerriles del pasado sábado, que congregó a miles de aficionados. Por la noche, se embolarán los dos ejemplares de esta ganadería cacereña, uno en la plaza Mayor y el otro en la Picaora.

El programa de las fiestas patronales de Almassora recoge más de un centenar de actos para todos los públicos, donde los más pequeños también tienen multitud de entretenimientos. Todas las tardes, a las 18.30 horas, hay actividades infantiles totalmente gratuitas.

Otro de los actos que se ha programado pensando en un público infantil es la trashumancia urbana de ganado mestizo prevista el jueves, a las 11.00 horas, que transcurrirá por la calle San Vicente y que está patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora.

El sábado, a las 20.00 horas, habrá encierro de carretones patrocinado por la Junta Local de Fiestas en el recinto taurino. En la cena de ‘pa i porta’ del viernes, además de la orquesta Alaska on Tour, también habrá parque infantil para amenizar la velada.

El colofón de las fiestas patronales para los más pequeños llegará el domingo con la celebración del Dia del Xiquet. A partir de las 17.00 horas habrá multitud de actividades infantiles de acceso libre y se repartirá merienda a todos los inscritos. La jornada, en la que colabora la Cooperativa Agrícola San José, transcurrirá en el parking de la piscina municipal.