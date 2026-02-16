Almassora prevé más de 25 millones para grandes contratos estratégicos este año para mejorar los servicios públicos

El Ayuntamiento de Almassora ya cuenta con el Plan Anual de Contratación 2026, una herramienta estratégica que marca la hoja de ruta de la actividad contractual municipal y que contempla importantes licitaciones con un elevado impacto directo en la mejora de los servicios públicos.

Entre las principales contrataciones previstas para este ejercicio destaca el nuevo servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, con una duración de ocho años y un valor estimado de 19.225.772 euros, así como el contrato de mantenimiento de jardinería, valorado en 3.082.251,76 euros para cuatro años. A estos se suman otros expedientes relevantes como el acuerdo marco para la asistencia técnica a la oficina técnica municipal (1.200.000 euros), los contratos de control de accesos y monitores en instalaciones deportivas (1.323.000 euros) o el servicio de socorrismo en playa y balizamiento (585.550,50 euros).

La evaluación del ejercicio 2025 refleja avances significativos, como el incremento del grado de ejecución del plan hasta el 69,47% y la adjudicación de 168 contratos. Uno de los datos más destacados es la reducción progresiva de la contratación menor. Entre 2021 y 2025 se ha reducido en un 49% el importe adjudicado por esta vía, representando ya solo el 6,80% del total adjudicado en 2025. Además, los contratos basados en el Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) superan por segundo año consecutivo el volumen de la contratación menor, con más de 1,07 millones de euros adjudicados y 145 empresas adheridas.