ALMASSORA

Almassora premia las compras en el comercio local con el sorteo de 10 vales de 300 euros

Casi una treintena de comercios dedicados a actividades de diferente índole participan en esta campaña, del 19 de septiembre al 22 de octubre.

ondacero.es

Almassora |

La concejala de Promoción Económica, Silvana Rovira, ha presentado la nueva campaña comercial.
La concejala de Promoción Económica, Silvana Rovira, ha presentado la nueva campaña comercial. | Ayuntamiento de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Promoción Económica, ha lanzado, dentro de la campaña Compra al comerç local, el teu, el sorteo de 10 vales de 300 euros entre los clientes que compren en los establecimientos locales adheridos a esta iniciativa que tendrá lugar del viernes 19 de septiembre al 22 de octubre.

Casi una treintena de comercios dedicados a actividades de diferente índole (librerías, papelerías, textil, ópticas, electrodomésticos, joyerías) participan en esta campaña que, tal y como ha explicado la concejala del área responsable, Silvana Rovira, busca fomentar e impulsar el comercio de proximidad.

La campaña prevé que los clientes, por cada compra mínima de 10 euros, puedan cumplimentar la casilla de una cartilla donde deberán figurar tres sellos de tres comercios distintos y los tiques justificativos. Este boleto se depositará en urnas habilitadas en los establecimientos adheridos y se hará el correspondiente sorteo de 10 vales de 300 euros para comprar en dichos locales.

El sorteo se realizará en el Mercado Municipal el día 25 de octubre, a las 11.00 horas.

