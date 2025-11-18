ALMASSORA

Almassora lanza la campaña 'Amores que suman' para ayudar a lo jóvenes a construir relaciones sanas

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ayuntamiento de Almassora se suma a la jornada con una campaña destinada a los jóvenes en la que plantea situaciones cotidianas que a menudo pasan desapercibidas con el objetivo de que puedan identificarlas. La concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, cuenta más detalles del enfoque de la campaña.