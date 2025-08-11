Almassora inicia las obras para transformar el entorno del puente de Santa Quitèria con financiación europea

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado las obras del proyecto de adecuación del entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) Puente de Santa Quitèria para transformar esta zona de gran riqueza paisajística e histórica con el objetivo de potenciarla como destino de turismo de naturaleza. Uno de los puntos básicos de la intervención contempla la reforma integral del albergue municipal, que actualmente se encuentra cerrado.

La alcaldesa, María Tormo, acompañada por el concejal de Fondos Europeos, José Claramonte; y el edil de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí, ha supervisado, junto a técnicos municipales, el inicio de los trabajos que se engloban dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico del Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Tras completarse toda la tramitación administrativa, la empresa Vialobra, que fue la adjudicataria de la actuación durante el proceso de licitación al cual se presentaron seis firmas, ha sido la encargada de desarrollar la redacción del proyecto y la ejecución del mismo por importe de 2.450.862,40 euros.

El plazo de ejecución de las obras está fijado en ocho meses. Así, se contempla la rehabilitación integral del albergue y del bar que hay en este espacio, así como la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, el reacondicionamiento de la plaza-mirador existente con la instalación de una pérgola fotovoltaica y unos aseos, la digitalización de las instalaciones y la recuperación de la zona junto al río Milllars con el acondicionamiento de todo el entorno paisajístico.

La alcaldesa ha resaltado que este espacio, situado junto a la ermita de Santa Quitèria y a la orilla del río Millars, cuenta con un enorme atractivo que, con este proyecto, se busca revitalizar y potenciar de un modo sostenible y respetuoso con este enclave natural único. “Vamos a transformar este entorno y a impulsarlo desde un punto de vista de turismo de naturaleza con la puesta a punto de nuestro albergue, que presentará una imagen totalmente renovada y será accesible”, ha indicado Tormo.