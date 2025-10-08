Almassora celebra este miércoles el 'Dia del Major' con la participación de más de 1.100 asistentes

Almassora dedica este miércoles de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser a los más mayores con el tradicional Dia del Major, que reunirá en la plaza Pere Cornell a más de 1.100 personas en un ambiente festivo amenizado por un tributo a Isabel Pantoja. La apertura de puertas para el reparto de la merienda será a las 18.15 horas. Los asistentes disfrutarán de un acto muy animado que contará con un tributo a Isabel Pantoja.

El programa de este 8 de octubre prevé la exhibición de dos astados por la tarde, a las 18.00 horas, que serán embolados por la noche. Los dos ejemplares del cartel corresponden a la ganadería Toros de El Torero, que estará patrocinado por El Caragol y el Trasto, y a Peñas Blancas, con el patrocinio de El Comboi.