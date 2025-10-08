ALMASSORA

Almassora celebra este miércoles el 'Dia del Major' con la participación de más de 1.100 asistentes

La apertura de puertas para el reparto de la merienda a todos aquellos que se han apuntado previamente será a las 18.15 horas.

ondacero.es

Almassora |

Almassora celebra este miércoles el Día del Mayor con la participación de más de 1.100 asistentes
Almassora celebra este miércoles el Día del Mayor con la participación de más de 1.100 asistentes | Ayuntamiento de Almassora

Almassora dedica este miércoles de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser a los más mayores con el tradicional Dia del Major, que reunirá en la plaza Pere Cornell a más de 1.100 personas en un ambiente festivo amenizado por un tributo a Isabel Pantoja. La apertura de puertas para el reparto de la merienda será a las 18.15 horas. Los asistentes disfrutarán de un acto muy animado que contará con un tributo a Isabel Pantoja.

El programa de este 8 de octubre prevé la exhibición de dos astados por la tarde, a las 18.00 horas, que serán embolados por la noche. Los dos ejemplares del cartel corresponden a la ganadería Toros de El Torero, que estará patrocinado por El Caragol y el Trasto, y a Peñas Blancas, con el patrocinio de El Comboi.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer