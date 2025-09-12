Almassora brindará a los aficionados un cartel con 14 toros cerriles de ganaderías de prestigio en las fiestas del Roser

Almassora ya tiene listo su cartel taurino para las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser con la suelta de 14 astados cerriles por el recinto de la Vila. Los diferentes ejemplares de las principales ganaderías que se brindará a la afición desde el sábado 4 hasta el sábado 11 de octubre dentro de las celebraciones que se iniciarán el 3 de octubre y concluirán el día 12. Cerca de 80 peñas patrocinan los astados del cartel.

Los festejos taurinos arrancarán el primer sábado con el encierro de la ganadería de Zalduendo. A las 12:30 horas, habrá encierro y desencierro con toros de la ganadería La Espuela y, a las 13:00 horas, suelta de vacas de la ganadería Hermanos Guillamón a puerta cerrada en la plaza Mayor.

El sábado por la tarde, a partir de las 18.00 horas, hora en la que siempre se soltarán los astados vespertinos, se exhibirán tres toros del encierro, que se embolarán por la noche, a las 23.30 horas. Todos los astados exhibidos por las tardes serán embolados por la noche. La actividad taurina se retomará el lunes 6 de octubre, a las 18.00 horas, con la suelta de dos toros, uno de Montalvo y otro de Zalduendo.

El martes 7, se exhibirán dos astados de Zalduendo de los que protagonizarán el encierro de cerriles, mientras que, el miércoles 8, los dos ejemplares del cartel corresponden a la ganadería Toros de El Torer, y eljueves 9, los aficionados podrán disfrutar de un ejemplar de Gerardo Ortega.

El sábado 11 se soltará el Bou del Poble, patrocinado por el Ayuntamiento. Se trata de un toro cerril de la ganadería Gerardo Ortega. A continuación, se exhibirán dos ejemplares más. Uno de El Pilar, con salida desde la plaza de la Picaora, y otro de Montalvo, con salida desde la plaza Mayor.

A las exhibiciones taurinas se suman las entradas de vacas, a las 13.00 horas, las vacas enfundadas el viernes 10, la transhumancia urbana el jueves 9 o el encierro de carretones el sábado 11.