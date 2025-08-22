Almassora abre la temporada deportiva con el campo de fútbol 8 de Boqueres renovado

Almassora ya cuenta con un campo de fútbol 8 en Boqueres totalmente renovado cara al inicio de la nueva temporada. Durante este verano, aprovechando el descanso de las competiciones, las tareas de reposición del césped.
Así, este espacio, que emplean a diario numerosos jugadores, dispone de un nuevo césped artificial que sustituye al anterior que tenía más de 20 años, lo que le restaba propiedades biomecánicas al terreno. La alcaldesa ha explicado que la actuación, llevada a cabo por la empresa Fieldturf Poligras S. A., ha supuesto una inversión de 117.054,95 euros, dando respuesta a una demanda de los clubs.
El césped artificial que había, que ha sido reutilizado en otras instalaciones municipales, se ha sustituido por un modelo de césped combinado de hilos monofilamentos y fibrilados en la misma puntada con una superficie de 2.726 metros cuadrados (41,30 metros de largo por 66 metros de ancho) que, sin duda, permitirá a los jugadores una práctica en condiciones más óptimas.
A este respecto, Soriano ha indicado que, con este nuevo campo de fútbol, se gana amortiguación en el balón durante el juego, reduciendo también las lesiones en la práctica deportiva.