Se abre la convocatoria de los Premis Vila d’Almassora para promocionar la investigación y literatura en valenciano

El Ayuntamiento de Almassora tiene abierta la convocatoria de los Premis Vila d’Almassora 2024. Los trabajos podrán presentarse hasta el 11 de julio en las modalidades siguientes: Premi Antoni Matutano de Poesia, Premi Vila d’Almassora de Narrativa y Premi Miquel Egual d’Assaig i Investigació Local i Comarcal.

El concejal de Dinamización Lingüística, Vicente Blay Casino, ha recordado que se trata de un certamen cultural que busca contribuir a la promoción y desarrollo de la investigación y creación literaria en valenciano.

Las obras participantes han de ser originales, inéditas y escritas en valenciano. Puede participar cualquier persona con un máximo de dos trabajos.

En las bases de la convocatoria se estipula que las obras que concurran a la modalidad de poesía, dotada con 2.250 euros, deben tener entre 400 y 700 versos y entre 25 y 50 poemas. Para el premio de narrativa, valorado también en 2.250 euros, los trabajos tienen que ocupar entre 80 y 140 páginas con 2.100 caracteres por hoja.

Por último, al Premi Miquel Egual d’Assaig i Investigació Local i Comarcal, dotado con 2.500 euros, deben concurrir obras que traten aspectos sobre la historia, la realidad social, lingüística, económica o geográfica de Almassora o de las comarcas vecinas con la inclusión del municipio. La extensión de los trabajos será de entre 80 y 140 páginas, es decir, entre 168.000 y 294.000 caracteres, incluyendo los anexos y la bibliografía.

En las bases se estipula que no pueden participar en la misma modalidad las personas ganadoras del premio en la convocatoria inmediatamente anterior, además las personas que hayan ganado cuatro veces cualquiera de los galardones no pueden volver a presentarse en ninguna categoría hasta que no hayan transcurrido tres años desde la última victoria.

La composición del jurado, de acuerdo con las bases, se hará pública después de cerrar la recepción de los originales.

Los originales tienen que presentarse exclusivamente en soporte digital, dentro de un sobre cerrado e identificado solo con el título. Además, se debe aportar fotocopia del DNI y la solicitud de participación debidamente cumplimentada. Toda la documentación se pueden entregar en cualquier registro del Ayuntamiento de Almassora directamente o por correo certificado.