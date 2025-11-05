Alfons y Dario presentan Sérénade en el Auditorio de Vila-real en homenaje a grandes maestros de la música
Sérénade es el primer trabajo discográfico conjunto entre el violonchelista, Alfons Rochera, y el guitarra, Darío González. Se trata de un proyecto que homenajea la conexión artística y humana entre Manuel de Falla, Maurice Ravel i Claude Debussy. Los dos músicos han compartido la experiencia con Onda Cero Vila-real del proceso del trabajo que presentan este viernes 7 de noviembre en el Auditorio de Vila-real.