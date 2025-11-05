CON ALFONS ROCHERA Y DARÍO GONZÁLEZ

Alfons y Dario presentan Sérénade en el Auditorio de Vila-real en homenaje a grandes maestros de la música

Sérénade es el primer trabajo discográfico conjunto entre el violonchelista, Alfons Rochera, y el guitarra, Darío González. Se trata de un proyecto que homenajea la conexión artística y humana entre Manuel de Falla, Maurice Ravel i Claude Debussy. Los dos músicos han compartido la experiencia con Onda Cero Vila-real del proceso del trabajo que presentan este viernes 7 de noviembre en el Auditorio de Vila-real.

Alicia Llop

Vila-real |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer