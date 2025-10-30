El 25N en Onda se centra esta año en la sensibilización y la prevención de violencias entre jóvenes

El objetivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Onda es fomentar la reflexión, la sensibilización y la educación en Igualdad a través de propuestas culturales, pedagógicas y participativas abiertas a toda la ciudadanía, pero con especial foco entre la juventud y la adolescencia.

El Ayuntamiento de Onda ha comprobado la detección de nuevas formas de ejercer violencia "cada vez más tempranas, especialmente en entornos digitales, y es fundamental que como sociedad sepamos identificarlas para poder actuar y prevenirlas", explica la concejala de Igualdad, Marta Villanueva.

Programación del 25N en Onda | Ayuntamiento de Onda

El programa arrancará el lunes 3 de noviembre, de 17.30 a 19.30 horas, con la formación ‘Caperucita dice NO’, una sesión sobre teatro pedagógico impartida por la compañía ‘Cambia el cuento’ en el espacio La Cassola. La actividad, dirigida a docentes y personal vinculado a la intervención social, tiene como objetivo proporcionar herramientas creativas para trabajar la Igualdad y la prevención de la violencia de género desde el aula.

El viernes 7 de noviembre, a las 19.00 horas, el Teatro Mónaco acogerá la representación de ‘Doña Rosita’, una adaptación contemporánea del clásico de Lorca. La obra invita a la reflexión sobre el papel femenino en la sociedad y la necesidad de avanzar hacia relaciones más igualitarias.

La programación continuará el viernes 21 de noviembre con la mesa redonda ‘Nuevos tiempos, nuevas violencias’, en la que participarán Ana Laura Peralta y Sara Hernández Suárez. Durante el encuentro se presentará el estudio realizado por la Federación de Mujeres Jóvenes de Castellón, que analiza las nuevas formas de violencia machista en entornos digitales y relacionales entre la juventud.

Seguirá la programación el sábado 22 de noviembre, con la representación interactiva ‘De puertas para adentro’, el 27 el espacio La Cassola recibirá a la reconocida activista y comunicadora Pamela Palenciano con su aclamado monólogo ‘No solo duelen los golpes’.

La programación se cerrará el viernes 28 de noviembre en el salón de actos de la Casa de la Cultura, con la grabación en directo del podcast especial ‘Despertando juntas’, un espacio de diálogo intergeneracional impulsado por el colectivo del mismo nombre, en el que se abordarán los avances, retos y nuevas formas de activismo feminista.

El acto institucional tendrá lugar el 25 de noviembre en La Cassola, a las 18.30 horas, y se rendirá homenaje a las víctimas de la violencia machista y se reafirmará el compromiso de la sociedad ondense con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia.

El acto incluirá la representación artística ‘A contra luz’, a cargo de la compañía Teatres de la Llum, una pieza simbólica que combina danza, música y luz para transmitir un mensaje de esperanza y empoderamiento colectivo.