ARA Formació programa una desena de cursos en l'últim trimestre de l'any per a l’emprenedoria

El programa ARA Formació, que impulsa la Regidoria d'Economia a través de l'Agència de Desenvolupament Local, ha preparat per a l'últim trimestre de l'any una desena de cursos i tallers enfocats tant a millorar les competències dels vila-realencs en la seua recerca d'una ocupació com per a afavorir el desenvolupament de noves idees de negoci.

La programació d’ARA Formació, que compta amb la col•laboració de la Cambra de Comerç i la Diputació Provincial, contempla des del passat mes de setembre iniciatives com el curs d'especialització en Gestió eficient de negocis o el programa de Disseny de negocis competitius, ambdós de 60 hores i impartits en el Viver d'Empreses.

De menor durada són altres dels cursos programats per a aquest trimestre com el taller Sentir-me part d'un equip (17 d'octubre), el taller de comunicació Com fer entendre (7 de novembre), el Curs de Facebook aplicat als negocis (del 3 al 6 de novembre) o el curs de màrqueting en el punt de venda (17-19 novembre).

Per a ajudar als vila-realencs sense treball a millorar les seues possibilitats d’aconseguir un contracte laboral, s'han programat també tallers com Informàtica bàsica i portals per a la recerca de treball (13, 14 i 15 d'octubre); Situa't, fes-te visible i desenvolupa el teu potencial (10, 11 i 12 de novembre); o el taller de Recerca activa d'ocupació a través d'internet (24, 25 i 26 de novembre).

Una jornada de coaching motivacional i desenvolupament personal, el 28 de novembre, tanca la programació formativa del trimestre.