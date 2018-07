Alvaro denuncia el tancament de dos plantes Hospital de la Plana de Vila-real per a aquest estiu

Tal com afirma l’edila de Compromís per Vila-real “ aquesta mesura es basa amb el criteri que té el consell de retallar on es puga i com es puga i deixa de racó els criteris mèdics i assistencials. És inadmissible que quan es pense en estalviar les víctimes siguen els serveis públics mestre altres conceptes mai es retallen.”

La regidora de Serveis Socials i Sanitat Monica Alvaro ha denunciat el tancament de plantes a l’hospital de la Plana i ha remarcat que “ no és que a l’estiu el malalts estiguen de vacances, és que els governs del PP a la Generalitat no vol cobrir les places del personal sanitari que agarra les vacances que li pertoquen”.

Tal com afirma l’edila de Compromís per Vila-real “aquesta mesura es basa amb el criteri que té el consell de retallar on es puga i com es puga i deixa de racó els criteris mèdics i assistencials. És inadmissible que quan es pense en estalviar les víctimes siguen els serveis públics mestre altres conceptes mai es retallen.”

“Ja fa aproximadament un més que s’ha tancat una planta a l’Hospital de la Plana i encara està previst tancar-ne un altra , a data d’avui s’han reportat casos de pacients que han d’estar en espera fins que es buide una habitació.

Tot i aixó, és d’agrair al al personal de l’Hospital de la Plana la seua professionalitat i esforç al tindre que lidiar amb aquesta problemàtica per culpa d’aquestes poc meditades mesures”.

Alvaro ha conclòs dient que "queda de manifest que els usuaris de l’hospital de la Plana no són una prioritat per al PP. Hi ha que tindre molt poca consciència per tancar plantes havent una demanda real de llits hospitalaris".

Aquest fet impossibilita mantenir un servei de qualitat, pot derivar en situacions risc, augmenta la pressió i la carrega de treball al personal de l’Hospital, en definitiva suposa un enorme perjudici per als usuaris”