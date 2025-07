finalista en la voz kids de antena3

Zhanel Ali nos presenta 'Place we used to go', su nueva canción inspirada en un reciente viaje a su país natal

🎤 Hoy nos acompaña en el estudio Zhanel Ali, joven kazaja afincada en Torrevieja que nos presenta su nueva canción ‘Place we used to go’. Está producida por Sunlake Music Studio, con el pianista, compositor, arreglista y productor musical Enrique Simón al frente 🎼 Zhanel Ali fue finalista en ‘La Voz Kids’ de Antena 3 en 2023, formando parte del equipo de Rosario Flores. La joven de 15 años compagina sus estudios en el IES Mare Nostrum de Torrevieja con su incipiente y prometedora carrera musical