Zenia Boulevard presenta en octubre una agenda cargada de ocio, solidaridad y diversión para toda la familia

El Centro Comercial Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, arranca el mes de octubre con una programación muy especial pensada para todos los públicos, donde no faltarán la música, la solidaridad y la magia de Halloween.

La III edición del Cumple de Zimbo abrirá la agenda este sábado 4 de octubre, con juegos, talleres, espectáculos y un show en vivo junto a la mascota guardiana del planeta Zenia y su amigo Peludo. Una jornada pensada para los más pequeños en la que podrán disfrutar de:

Zona de juegos: martillo de fuerza, tiro al globo, tira la lata y más.

Taller de pintacaras para que los niños se transformen en sus personajes favoritos.

Algodón de azúcar gratuito para endulzar la tarde.

Atracción mecánica “barredora” para los más atrevidos.

19.00h – Show en vivo con Zimbo y Peludo.

19.30h – Meet & Greet con las mascotas para llevarse un recuerdo especial.

El sábado 18 de octubre a las 12 del mediodía, la Plaza Mayor será escenario del evento Pink Power, un homenaje lleno de música y danza en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Además, Zenia Boulevard donará 500 euros a la asociación y pondrá en marcha una venta solidaria cuyos fondos se destinarán a familias sin recursos de la provincia de Alicante. Estar al lado de quienes más lo necesitan forma parte del ADN de Zenia Boulevard. Por eso, un año más, el centro comercial se suma al Mes Rosa reforzando así su compromiso con la sensibilización y la solidaridad. Con esta iniciativa, el centro comercial no solo se une a la visibilización de la lucha contra el cáncer de mama, sino que reafirma su voluntad de ser un punto de encuentro en el que la solidaridad, la unión y la esperanza siempre tengan un lugar protagonista.

El compromiso social continuará el domingo 19 de octubre a las 10 de la mañana con la Marcha por Ellas 5K, que partirá desde la Plaza Mayor de Zenia Boulevard y culminará con actividades musicales para todos los asistentes. El centro comercial se suma así a esta marcha solidaria organizada por asociaciones locales como la Comisión de Fiesta de Orihuela Costa, Rotary, FOCA (Familias de Orihuela Costa en Acción), Community Care Association, entre otras. Una iniciativa que busca dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama y promover la participación ciudadana en causas sociales.

La recta final del mes estará marcada por la celebración de Halloween, con propuestas para toda la familia:

· Sábado 25 de octubre – Musical “Lola y Manola: las brujas que más molan” (19.00h)

· Domingo 26 de octubre – Taller creativo “Haz tu calabaza más misteriosa” (19.00 h)

· Viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre – Casita Maldita, escape room familiar (17.00h a 21.00h)

· Viernes 31 de octubre – Concurso de disfraces (19.00h)

Con esta programación, Zenia Boulevard refuerza su compromiso de ofrecer experiencias únicas, de calidad y para todos los públicos, consolidándose como un espacio de referencia en el ocio familiar, la cultura y la solidaridad en la provincia de Alicante.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024. Ubicado en Orihuela Costa, en una posición estratégica en el entorno de Orihuela, cuenta con más de 160 locales comerciales. En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se han invertido 18 millones de euros.