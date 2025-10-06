Zenia Boulevard se convierte en sede de la moda sostenible recibiendo el certamen que está revolucionando a España

👉Este viernes 10 de octubre, el Centro Comercial Zenia Boulevard en Orihuela Costa, acogerá por primera vez uno de los desfiles que combina moda, talento emergente y sostenibilidad, los Greenwalk Awards. Esta pasarela, que celebra este año su cuarta edición en ciudades como Madrid, Barcelona y Logroño, reúne a jóvenes diseñadores con un objetivo común: concienciar sobre la necesidad de un cambio en la industria textil, una de las más contaminantes del planeta. En esta edición, 12 estudiantes de moda procedentes de 9 centros de formación diferentes presentarán sus colecciones creadas bajo criterios sostenibles, compitiendo por un premio excepcional: un curso en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins, con gastos de viaje y alojamiento incluidos. Además, otro de los finalistas del desfile se llevará como premio una certificación de Elle Education by mindway, entidades colaboradoras del certamen, lo que es sin duda otra oportunidad de seguir creciendo y formándose profesionalmente en esta área.

La gala estará conducida por la presentadora María Verdoy y contará con la actriz y modelo Vanesa Romero como madrina y miembro del jurado, quien se unirá a otros expertos del sector para elegir la propuesta ganadora.

Finalistas de esta edición en Orihuela:

Alba Izaguirre Castro (UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología)

Ángel Paredes Ríos (Universidad Nebrija)

Asier López Sainz-Maza (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos)

Candela Ímas (Escuela Superior Alta Costura Virma)

Esther Fuentes (Edi)

Guillermo Tapias Moreno (EASD Burgos)

Juan Manuel Ruiz Sánchez (Escuela Superior de Diseño de Murcia)

Keyla Cabral Del Pozo (UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología)

Lola Muñoz Hervás (Universidad Rey Juan Carlos)

María José Quizhpe Cajas (Escola Superior de Disseny de les Illes Balears)

Nuria Gil Jordá (EASD Alcoi)

Sandra Sánchez Puig (EASD Alcoi)

Desde la organización explican que elegir a Orihuela, junto a Barcelona y Vigo, responde a su interés por acercar el certamen a los mares y océanos, ecosistemas cuya protección es clave desde la perspectiva medioambiental.

Greenwalk Awards apuesta por la innovación, el reciclaje, la durabilidad de las prendas y el respeto al medio ambiente. Los participantes, comprometidos con la sostenibilidad, buscan inspirar al público para reflexionar sobre sus hábitos de consumo y el impacto de la moda en el planeta. Tanto es así, que esta edición acoge el desfile de una exparticipante de la segunda edición del certamen, María Martinez Alcaraz, que va a presentar su primera colección completa de diseños sobre la pasarela que descubrió su talento en 2023. “Flor de Sal” es una colección de moda sostenible inspirada en la riqueza biológica, cromática y textural del Parque Natural de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (Murcia).

En ediciones anteriores, celebradas en otros centros comerciales gestionados por Nhood, el certamen ha culminado con finales especialmente emotivos, que han contado con una destacada asistencia de público y una amplia cobertura mediática. Entre los miembros del jurado en años previos han figurado diseñadoras como Paloma Álvarez, diseñadora y CEO de Malne; estilistas, empresarios de la industria o periodistas especializados como Jesús Reyes; y personalidades influyentes como Carmen Lomana, Juan Betancourt y Cristina Rodríguez.

Todos los detalles y la información sobre el gran día del desfile están disponibles tanto en sus redes sociales como en su web, greenwalkawards.com o en la web del centro comercial, zeniaboulevard.es