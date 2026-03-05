Zenia Boulevard celebra el Día de la Mujer con una gran acción artística participativa que convertirá la Plaza Mayor en un espacio de expresión colectiva

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, convertirá el mes de marzo en un espacio de encuentro, creatividad y experiencias compartidas, con una agenda que arranca con una destacada acción artística con motivo del Día Internacional de la Mujer y que continuará con propuestas familiares, culturales y de ocio para todos los públicos.

Un evento por y para ellas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el centro celebrará el viernes 7 de marzo —debido a la apertura parcial del domingo 8— una acción artística y participativa en la Plaza Mayor bajo el concepto “Un evento por y para ellas”. Durante tres horas, de 17 a 20 horas, se instalarán diez figuras corpóreas a tamaño real con siluetas femeninas que serán intervenidas en directo por una pintora y una grafitera, junto con todas aquellas personas que deseen sumarse a la iniciativa. Cada figura se transformará en una obra única, cargada de color, mensajes y simbolismo. La acción contará con una mesa de materiales y pinturas para que los visitantes puedan participar activamente, acompañados por las artistas, que guiarán e inspirarán el proceso creativo. La jornada estará amenizada con DJ en directo, generando un ambiente vibrante y dinámico que convertirá la Plaza Mayor en un espacio de expresión colectiva.

Con esta iniciativa, Zenia Boulevard busca visibilizar, celebrar y reivindicar el papel de la mujer a través del arte y la participación ciudadana, creando un entorno donde la creatividad se convierta en herramienta de igualdad y encuentro.

Día del Padre: una experiencia inmersiva en familia

El 14 de marzo, el centro adelantará la celebración del Día del Padre con una experiencia gratuita de Realidad Virtual en la Plaza Mayor, de 12 a 20 horas. Familias completas podrán sumergirse en “V Ride”, un videojuego inmersivo que combina simulación de movimientos reales, efectos de viento y sonido envolvente, permitiendo a los participantes vivir una aventura multisensorial inspirada en criaturas fantásticas como dragones y triceratops. Al finalizar la experiencia, los asistentes recibirán un diploma especial como recuerdo de la jornada.

Espíritu verde en St. Patrick’s

Zenia Boulevard volverá a sumarse el 15 de marzo a la gran celebración de St. Patrick’s en Cabo Roig, considerada la mayor fiesta de Europa continental dedicada a esta tradición irlandesa. El desfile, que comenzará a las 15 horas, contará con más de 60 actuaciones, bandas de gaitas —incluida la reconocida Ex Irish Army Veterans Pipe Band—, zancudos, bailarines y performers que llenarán la costa de color y energía. El centro participará activamente en esta cita emblemática de la Costa Blanca, reforzando su vínculo con la comunidad y con uno de los eventos más multitudinarios del calendario anual.

Encuentro con la Patrulla Canina

Los días 20 y 21 de marzo, la Plaza Mayor acogerá el Meet & Greet con la Patrulla Canina. Chase, Skye y Marshall estarán presentes para saludar, bailar y fotografiarse con los más pequeños en bloques organizados para garantizar una experiencia cómoda y segura. La actividad será gratuita, previa recogida de ticket en el stand habilitado.

III Maratón de Baile: ocho horas de ritmo y resistencia

El 28 de marzo, de 12 a 20 horas, tendrá lugar la III Edición del Maratón de Baile, uno de los eventos más esperados del año. Durante ocho horas consecutivas, los participantes pondrán a prueba su resistencia y su energía al ritmo de distintos estilos musicales. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 27 de marzo a través de la web del centro. El ganador o ganadora que logre mantenerse bailando hasta el final obtendrá un premio de 1.000 euros en una Gift Card de Zenia Boulevard.

Talento emergente sobre el escenario

La programación del mes se completará con el concierto “Talentos Emergentes” en colaboración con la escuela de música Voice Up. Más de 30 jóvenes artistas subirán al escenario de la Plaza Mayor para compartir su pasión por la música en un evento gratuito y abierto a todas las edades.

Con esta completa agenda, Zenia Boulevard reafirma su compromiso con la dinamización cultural, la participación social y el entretenimiento familiar, consolidándose como un espacio experiencial donde las compras conviven con la creatividad, la música y las vivencias compartidas.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2025. El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invirtieron 18 millones de euros.