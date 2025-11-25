Zenia Boulevard celebra un Black Friday con premios y experiencias para toda la familia

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, se suma los días 28 y 29 de noviembre al Black Friday con una propuesta que va más allá de los tradicionales descuentos. Bajo el lema “Compra, canjea y gana”, el centro comercial pone en marcha la promoción “Tarjetas Black”, una iniciativa que premia las compras de sus visitantes y convierte estas dos jornadas en una experiencia más completa y divertida.

Durante ambos días, los clientes que realicen compras en cualquiera de los establecimientos del centro podrán canjear sus tickets por tarjetas regalo en el stand ubicado en la Plaza Mayor, operativo el viernes de 14:00 a 21:00 horas y el sábado de 16:00 a 21:00 horas. Por cada 50 euros en compras, los visitantes podrán recibir tarjetas regalo con las que optar a premios de hasta 150 euros. En total, el centro distribuirá más de 350 tarjetas durante las dos jornadas, lo que supone más de 3.000 euros en premios.

Para acceder a la promoción será necesario ser miembro del Club de Fidelidad de Zenia Boulevard, aunque también será posible darse de alta en el momento del canje. Con esta acción, el centro busca reforzar el vínculo con sus clientes habituales y ofrecer ventajas exclusivas a quienes eligen este espacio como destino de compras. La actividad se complementará con animación y música en vivo en el escenario principal, creando un ambiente festivo ideal para disfrutar del Black Friday en familia o con amigos.

Con esta programación, Zenia Boulevard reafirma su compromiso con ofrecer experiencias únicas, dinámicas y accesibles a todos sus visitantes, convirtiendo los días de mayor actividad comercial del año en una oportunidad para celebrar, compartir y ganar.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024. Ubicado en Orihuela Costa, en una posición estratégica en el entorno de Orihuela, cuenta con más de 160 locales comerciales.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se han invertido 18 millones de euros.