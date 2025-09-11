GO-KARTS CIUDAD QUESADA

Vive la emoción de las carreras este domingo con el VIII Campeonato de karts Onda Cero Vega Baja

🔝 Realizamos el programa 'Más de uno' en el complejo Go-Karts Ciudad Quesada de Rojales para conocer las instalaciones y la prueba que reunirá este domingo, 14 de septiembre, a aficionados a las carreras de karts o karting 🎤 Nos ha recibido José Luis Sánchez, gerente de Go Karts y del campeonato nos ha hablado Juan Sánchez. Como invitados, los concejales rojaleños, Jesús Martínez y Pedro LLopis, y el CEO de Vega Fibra, Ángel Pic 👉 Nuestra sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico Tony Pérez, está dedicada al Restaurante Arrocería 'El Sarmiento'