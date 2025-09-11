GO-KARTS CIUDAD QUESADA

Vive la emoción de las carreras este domingo con el VIII Campeonato de karts Onda Cero Vega Baja

🔝 Realizamos el programa 'Más de uno' en el complejo Go-Karts Ciudad Quesada de Rojales para conocer las instalaciones y la prueba que reunirá este domingo, 14 de septiembre, a aficionados a las carreras de karts o karting

🎤 Nos ha recibido José Luis Sánchez, gerente de Go Karts y del campeonato nos ha hablado Juan Sánchez. Como invitados, los concejales rojaleños, Jesús Martínez y Pedro LLopis, y el CEO de Vega Fibra, Ángel Pic

👉 Nuestra sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico Tony Pérez, está dedicada al Restaurante Arrocería 'El Sarmiento'

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Un campeonato que cuenta con el patrocinio de VegaFibra, PATRIMI, Hotel Doña Monse, Vistabella Golf, Arrocería El Sarmiento Autolavados Hipopótamo, Talleres Skoto, Keaki Ferreteros, Administración de Lotería Doña Lidia y Restaurante La Galería de La Mirada

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer