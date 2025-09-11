Vive la emoción de las carreras este domingo con el VIII Campeonato de karts Onda Cero Vega Baja
🔝 Realizamos el programa 'Más de uno' en el complejo Go-Karts Ciudad Quesada de Rojales para conocer las instalaciones y la prueba que reunirá este domingo, 14 de septiembre, a aficionados a las carreras de karts o karting
🎤 Nos ha recibido José Luis Sánchez, gerente de Go Karts y del campeonato nos ha hablado Juan Sánchez. Como invitados, los concejales rojaleños, Jesús Martínez y Pedro LLopis, y el CEO de Vega Fibra, Ángel Pic
👉 Nuestra sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico Tony Pérez, está dedicada al Restaurante Arrocería 'El Sarmiento'
Onda Cero Vega Baja
Vega Baja |
Un campeonato que cuenta con el patrocinio de VegaFibra, PATRIMI, Hotel Doña Monse, Vistabella Golf, Arrocería El Sarmiento Autolavados Hipopótamo, Talleres Skoto, Keaki Ferreteros, Administración de Lotería Doña Lidia y Restaurante La Galería de La Mirada