El VIII Campeonato Go Karts Ciudad Quesada y Onda Cero Vega Baja consigue un rotundo éxito con la participación de los mejores pilotos

👉 Las instalaciones de Go Karts Ciudad Quesada en Rojales acogieron el pasado domingo este campeonato en una jornada inolvidable de deporte, competitividad y diversión. Una espectacular y emocionante carrera que ganó el cuádruple campeón mundial, Jon del Valle

🎤 El director de la carrera, Juan Sánchez, ha relatado cómo se desarrolló y avanza la próxima edición del campeonato de karts.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

