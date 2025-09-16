El VIII Campeonato Go Karts Ciudad Quesada y Onda Cero Vega Baja consigue un rotundo éxito con la participación de los mejores pilotos
👉 Las instalaciones de Go Karts Ciudad Quesada en Rojales acogieron el pasado domingo este campeonato en una jornada inolvidable de deporte, competitividad y diversión. Una espectacular y emocionante carrera que ganó el cuádruple campeón mundial, Jon del Valle
🎤 El director de la carrera, Juan Sánchez, ha relatado cómo se desarrolló y avanza la próxima edición del campeonato de karts.