La Vega Baja 'calienta' su oferta gastronómica para darle sabor a la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja
👉Esta semana, avanzamos la presencia gastronómica de la Vega Baja en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y valoramos los premios de la hostelería de Torrevieja