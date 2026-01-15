ONDA GASTRONÓMICA

La Vega Baja 'calienta' su oferta gastronómica para darle sabor a la Feria Internacional de Turismo (FITUR)

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja

👉Esta semana, avanzamos la presencia gastronómica de la Vega Baja en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y valoramos los premios de la hostelería de Torrevieja

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Tony Pérez recalca la importancia de que la gastronomía de Vega Baja esté presente en 'Madrid Fusión' y FITUR
Tony Pérez recalca la importancia de que la gastronomía de Vega Baja esté presente en 'Madrid Fusión' y FITUR | Ayuntamiento de Orihuela
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer