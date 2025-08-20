Vecinos de Playa Babilonia se manifiestan en un nuevo intento de paralizar el derribo de sus viviendas
👉 Unas 65 viviendas con cerca de 90 años de antigüedad ubicadas en Playa Babilonia de Guardamar del Segura serán derribadas el próximo 15 de septiembre, algo que estos vecinos intentan evitar con protestas como la de este miércoles.
🎤 Uno de estos propietarios, David Renner, ha dicho en 'Más de uno' Vega Baja que confían en que el Consell reconozca y proteja las viviendas por su valor etnológico.