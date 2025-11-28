VIVIENDA
Transparencia y garantía avalan a Murillo Homes, tu agencia inmobiliaria en La Mata
🎙️ 'Más de uno' Vega Baja se ha trasladado este viernes hasta la pedanía torrevejense de La Mata para celebrar el primer aniversario de Murillo Homes
👉 En el programa han participado su director-gerente, Miguel Ángel Murillo, con quien hemos abordado la actualidad del sector, y los concejales Rosario Martínez y Antonio Vidal, entre otros invitados
🔝 En el marco de este primer aniversario, Murillo Homes ha donado un desfibrilador al Centro Social Polivalente de La Mata
Pedro J. Llorach
Torrevieja |