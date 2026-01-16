Torrevieja presentará en FITUR una estrategia de promoción centrada en el estilo de vida, la cultura, la música y la transformación urbana

Torrevieja volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 con una propuesta sólida, coherente y ambiciosa que refleja el momento de transformación que vive la ciudad y su apuesta por un modelo turístico cada vez más diversificado, sostenible y de calidad. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal de Turismo, Rosario Martínez, han presentado en la mañana de hoy las acciones promocionales que se llevarán a cabo en FITUR 2026, en donde se aprovechará el mayor escaparate turístico a nivel nacional e internacional para reforzar su posicionamiento como uno de los destinos de referencia del Mediterráneo, combinando promoción, cultura y música, gastronomía, deporte y grandes acciones de visibilidad exterior.

TORREVIEJA, REFERENTE TURÍSTICO DEL MEDITERRÁNEO EN FITUR

Torrevieja, referente turístico del Mediterráneo, se presenta un año más ante el mundo en FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, un foro estratégico que reúne a profesionales, instituciones, empresas del sector y público en general, para promocionar marcas, presentar nuevos productos, conocer las nuevas tendencias del mercado y establecer alianzas que marcarán el futuro del turismo. FITUR se convierte así en la plataforma idónea para mostrar todo el potencial de Torrevieja como destino diverso, moderno y en una constante evolución. Una ciudad que es mar y playas de calidad, pero también gastronomía mediterránea, deporte al aire libre, cultura viva, ocio, música, naturaleza y un estilo de vida saludable que se disfruta durante los 365 días del año.

Del 21 al 25 de enero, Torrevieja estará presente en el stand de la Costa Blanca y en la Plaza Central de Turisme de la Comunitat Valenciana, ubicados en el pabellón 7 de IFEMA. Desde este espacio se desarrollará una intensa agenda de presentaciones oficiales, atención a medios de comunicación, reuniones con importantes agentes y operadores turísticos, así como exhibiciones gastronómicas en formato showcooking. Una oportunidad extraordinaria para conocer de primera mano todas aquellas particularidades que hacen de Torrevieja un destino único y diferenciado y que explican por qué, año tras año, se consolida un visitante fiel que encuentra en la ciudad experiencias auténticas y variadas, invitando no solo a regresar, sino también a recomendar el destino.

UN NUEVO POSICIONAMIENTO TURÍSTICO: “TORREVIEJA, IT’S A WAY OF LIFE”

Uno de los ejes principales de la presencia de Torrevieja en FITUR 2026 será el estreno de una nueva campaña audiovisual de promoción turística internacional bajo el concepto “Torrevieja, it’s a way of life”. Una campaña que pone el foco no solo en el destino, sino en la forma de vivirlo: el estilo de vida mediterráneo, el bienestar, la naturaleza, la gastronomía, la vida al aire libre y las emociones auténticas, alineada con las nuevas tendencias del turismo experiencial y dirigida especialmente al mercado internacional y europeo.

LA TRANSFORMACIÓN DE TORREVIEJA: UNA CIUDAD QUE MIRA AL FUTURO

FITUR 2026 será también el escaparate del profundo proceso de la gran transformación urbana que vive la ciudad. A través del vídeo institucional “Torrevieja, la ciudad que estamos construyendo”, se presentará una visión integral de los proyectos estratégicos que están redefiniendo el municipio. El audiovisual recorre actuaciones clave como la renovación integral del Puerto de Torrevieja y toda la zona de la Playa de los Locos, la puesta en valor del patrimonio cultural con las Eras de la Sal, la protección del entorno natural del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, la revitalización del centro urbano y del comercio local, el impulso al deporte con nuevas y renovadas instalaciones de la Ciudad Deportiva y la apuesta por la educación con la nueva Sede Universitaria en el centro de la ciudad.

TORREVIEJA, CIUDAD DE FESTIVALES Y MÚSICA

La estrategia cultural y musical tendrá un papel destacado en FITUR 2026 con la presentación de la mayor concentración de festivales musicales de la historia de la ciudad. Torrevieja se consolida como destino musical del Mediterráneo con la llegada del LOW FESTIVAL, la celebración de la primera edición de BIGSOUND Torrevieja y la continuidad de BRILLA TORREVIEJA, posicionando al municipio como referente nacional en música en directo y atrayendo de nuevo a un turismo joven y de calidad.

DEPORTE, GASTRONOMÍA Y EXPERIENCIAS

El turismo deportivo será otro de los pilares de la presentación de Torrevieja en FITUR 2026, poniendo en valor la Ciudad Deportiva, las nuevas infraestructuras como el Pabellón María Jesús Viuda, las pistas de pádel y frontón, así como la agenda de eventos deportivos nacionales e internacionales prevista para 2026. La gastronomía local tendrá un protagonismo especial con un showcooking en vivo del tradicional Sangochao de Sepia, a cargo del chef Marco Martinetti, y la presentación del Recetario Gastronómico “Torrevieja. Todo el sabor del Mediterráneo”, reforzando la identidad culinaria del municipio como atractivo turístico.

CULTURA, IDENTIDAD Y DIVERSIDAD

FITUR 2026 servirá también para poner en valor la identidad cultural de Torrevieja. Por un lado, con la presentación de la originalidad e idiosincrasia de la Artesanía Salinera, un patrimonio único ligado al ecosistema de las salinas y a su proceso de reconocimiento como Bien de Interés Cultural. Por otro, con la visibilización del compromiso del municipio con la diversidad y la inclusión a través de la XVII Gala Drag Queen “Ciudad de Torrevieja”, un evento cultural consolidado que convierte a la ciudad en referente de libertad, respeto y convivencia.

EL CARNAVAL DE TORREVIEJA, PROTAGONISTA EN EL CORAZÓN DE MADRID

Como acción promocional destacada paralela a FITUR, Torrevieja llevará su fiesta más emblemática al centro de Madrid. El sábado 24 de enero, a partir de las 17:00 horas, un gran desfile de exhibición del Carnaval de Torrevieja recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos de la capital de España, desde la céntrica plaza de Callao, por la calle Preciados, hasta la Puerta del Sol y las inmediaciones del Teatro Real. Un gran espectáculo de color, música y tradición que permitirá mostrar la fuerza cultural y festiva de Torrevieja ante miles de madrileños y visitantes, y que podrá seguirse en directo tanto por Televisión Torrevieja como a través del perfil oficial del Ayuntamiento de Torrevieja en Facebook.

UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE CIUDAD

La presencia de Torrevieja en FITUR 2026 responde a una estrategia global de ciudad que combina promoción turística, inversión pública, cultura, deporte, gastronomía y calidad de vida. Torrevieja se presenta en la capital de España como una ciudad que avanza, que se transforma y que tiene un modelo claro de desarrollo turístico sostenible, competitivo y con identidad propia, consolidándose como uno de los grandes iconos turísticos del sur de la Comunitat Valenciana.