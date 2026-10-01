Torrevieja, Orihuela y Almoradí llevan a Alicante Gastronómica los productos, sabores y tradiciones culinarias de nuestra comarca
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el comentarista gastronómico Tony Pérez y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en la Vega Baja
👉Esta semana nos centramos en la feria Alicante Gastronómica que se celebra del 2 al 5 de octubre en IFA Alicante, y donde la riqueza de los sabores y la cocina de la Vega Baja estará representada por municipios como Torrevieja, Orihuela y Almoradí. La alcaldesa almoradidense, María Gómez, nos ha acompañado para presentar las actividades que el municipio lleva a esta feria de gastronomía.