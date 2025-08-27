ASEO URBANO

Torrevieja mantiene en septiembre el refuerzo en el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria

👉 El servicio de limpieza viaria en Torrevieja se ha reforzado en personal y maquinaria durante el verano, y así se mantendrá hasta finalizar septiembre ante el importante aumento de población.

🎤 La concejala de Aseo Urbano y Gestión de Residuos, María José Ruiz, ha valorado la prestación del servicio y ha pedido la colaboración ciudadana para mantener una ciudad más limpia.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

