EVENTO GASTRONÓMICO

Torrevieja se estrena en la ruta The Champions Burger desde este miércoles en el parque Antonio Soria con propuestas únicas

👉 The Champions Burger es un evento gastronómico que celebra el mundo de la hamburguesa y que llega por vez primera a Torrevieja, donde permanecerá desde este miércoles 20 de agosto hasta el próximo 7 de septiembre en el parque Antonio Soria

🎤 Participarán una veintena de food trucks para ofrecer un producto de calidad con carnes certificadas y propuestas únicas, como ha anunciado en 'Más de uno' Vega Baja, José Antonio Morales, director de comunicación del evento

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

