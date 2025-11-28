Torrevieja dispondrá del Centro de Día para personas con Alzheimer 'Tomás Ballester Herrera' a mediados de 2027

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, junto con la concejal de ONG y Voluntariado, Trudy Páez, el arquitecto redactor del proyecto, Francisco Juárez, y la presidenta de AFA TORREVIEJA, Purificación García, han presentado en la sede de la asociación el proyecto del futuro Centro de Día para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas “Tomás Ballester Herrera”. En nuevo centro se construirá en el Sector 25 del PGOU (frente al hospital QUIRÓN), con una superficie aproximada de 2.700 m² construidos y una urbanización de parcela de más de 7.900 m², y que contará con un presupuesto estimado de ejecución de entre 7 y 8 millones de euros para su construcción. El nuevo centro podrá atender a 100 pacientes como mínimo.

El proyecto está siendo redactado por el arquitecto Francisco Juárez, que fue adjudicado por 204.354’48 euros (IVA incluido), teniendo un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se prevé que en el mes de abril de 2026 podrá estar finalizada su redacción. Una vez finalizado se podrá sacar a licitación las obras de ejecución del centro, que tendrán una duración aproximada de un año.

El nuevo Centro de Día de AFA TORREVIEJA contará con:

-Área de Acceso y Administración: Superficie útil de 421 m2. Recepción, Guardarropía, Consigna, Despacho de Dirección, 4 Despachos de Administración, Sala Polivalente de Profesionales, Office, Salón de Actos, Aseos Adaptados para Visitas.

-Área de Servicios Generales: Superficie útil de 482 m2. Comedor, Aseos Adaptados (uso comedor),

Cocina, Despensa, Cuarto de Basuras, Cuarto de Limpieza, Lavandería, 4 Almacenes, Vestuarios para Personal (Masculino y Femenino), Sala de Instalaciones y Distribuidor.

-Área de Atención Especializada: superficie útil de 1.080 m2. 3 Salas Polivalente de Actividades, Sala de

Actividad y Convivencia (Sala de Descanso), Sala de Rehabilitación, Sala de Terapia Ocupaciones, 3 Cabinas de Fisioterapia, Gabinete de Psicología, 2 Salas de Tratamiento y Curas, Consulta Médica, Peluquería, Podología, 2 Despachos Polivalentes, Aseos Adaptados (Masculinos y Femeninos), 2 Baños Geriátricos y Distribuidor.

Proyecto Centro de Día “Tomás Ballester Herrera” | Ayuntamiento de Torrevieja

Este proyecto supone un paso decisivo para dar respuesta a una de las principales demandas sociales de Torrevieja, ya que permitirá dotar a la ciudad de un lugar especializado donde se cubrirán las necesidades complejas y cambiantes de los pacientes y al mismo tiempo proporcionará apoyo vital a los familiares y cuidadores principales. Este centro contará de unas instalaciones modernas, accesibles y plenamente adaptadas a las necesidades de los enfermos y sus familias, ofreciendo un entorno seguro, confortable y estimulante para los pacientes.

El alcalde de Torrevieja ha declarado que “el futuro Centro de Día ‘Tomás Ballester Herrera’ será un espacio moderno, accesible y plenamente adaptado, diseñado para ofrecer un entorno seguro, confortable y estimulante para que los usuarios reciban una atención especializada y de calidad, pero también que sus familias encuentren el apoyo que necesitan en un proceso que, a menudo, resulta especialmente duro.”

Eduardo Dolón ha destacado que “este centro no es solo un edificio: es un compromiso con la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Las instalaciones previstas —desde áreas de atención especializada hasta salas de rehabilitación, fisioterapia y convivencia— permitirán proporcionar un servicio integral que se adapte a las necesidades cambiantes de los pacientes.”

El alcalde ha concluido agradeciendo profundamente el trabajo de AFA TORREVIEJA y de todos los profesionales implicados, porque han sido una pieza fundamental para que este proyecto sea hoy una realidad. Con esta inversión, entre 7 y 8 millones de euros, estamos creando un recurso que mejorará la vida de cientos de familias torrevejenses en los próximos años.”

La concejal de ONG y Voluntariado, Trudy Páez, ha destacado que “la adjudicación de este contrato nos acerca al objetivo de contar con un recurso sociosanitario de primer nivel para atender a nuestros mayores y a las personas que padecen Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, ya que dada la complejidad y el impacto que tiene en las personas y sus familias, estos centros se han convertido en un recurso indispensable en la atención a personas con Alzheimer. Es un compromiso firme del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.”

Se ubicará en el Sector 25, frente al Hospital QuirónSalud Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja

Por último, la presidenta de AFA TORREVIEJA ha agradecido al alcalde y a la concejal de ONG su gran implicación desde el primer momento en este proyecto para la construcción de este Centro de Día, muy necesario para poder atender a cada vez más personas con esta enfermedad, contando en la actualidad la asociación con una lista de espera que no baja de las 30 a las 35 personas.