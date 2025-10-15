Torrevieja completará su plan de mejora de pluviales sumando nuevos tanques de tormenta
👉 La lluvia registrada el pasado viernes como consecuencia de la DANA Alice tuvo como consecuencia en Torrevieja la inundación de calles en algunas zonas del municipio, pero que fueron aminoradas con los tanques de tormenta construidos.
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el concejal torrevejense de Emergencias, Federico Alarcón, ha valorado la situación vivida y anuncia los planes municipales para evitar inundaciones.