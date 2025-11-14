Torrevieja honra a La Purísima en unas fiestas que cuidan la tradición con actividades culturales, religiosas y festivas para todos

FIESTAS PATRONALES

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja repasamos el calendario de actos con Rosario Martínez, concejal de Fiestas y Turismo del Ayto. de Torrevieja, y Antonio Aniorte, presidente de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Torrevieja comienza a vivir unas Fiestas Patronales que conservan la tradición con actividades culturales, religiosas y festivas para todos | Ayuntamiento de Torrevieja
