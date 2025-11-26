Aseo Urbano

Torrevieja actualiza la Ordenanza de Aseo Urbano en busca de una ciudad más limpia. Estas son las novedades

👉 El Ayuntamiento de Torrevieja acaba de aprobar la nueva ordenanza de Aseo Urbano que pretende una gestión actualizada y eficaz, incluyendo las sanciones por comportamiento ciudadano incívico

🎤 La concejala del área, María José Ruiz, ofrece en 'Más de uno' Vega Baja detalles de la nueva norma, y la actualidad del servicio de recogida de residuos en Torrevieja

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

María José Ruiz, concejala de Aseo Urbano
María José Ruiz, concejala de Aseo Urbano | Ayuntamiento de Torrevieja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer