Aseo Urbano
Torrevieja actualiza la Ordenanza de Aseo Urbano en busca de una ciudad más limpia. Estas son las novedades
👉 El Ayuntamiento de Torrevieja acaba de aprobar la nueva ordenanza de Aseo Urbano que pretende una gestión actualizada y eficaz, incluyendo las sanciones por comportamiento ciudadano incívico
🎤 La concejala del área, María José Ruiz, ofrece en 'Más de uno' Vega Baja detalles de la nueva norma, y la actualidad del servicio de recogida de residuos en Torrevieja
Pedro J. Llorach
Torrevieja |